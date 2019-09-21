البنتاجون يكشف تفاصيل جديدة عن قرار ترامب بإرسال قوات عسكرية للشرق الأوسط

كشف وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، دور القوات التى وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرسالها إلى الشرق الأوسط، اليوم السبت، قائلا إنها "ستقوم بمهام مجال الدفاع الجوي والصاروخي".



وقال إسبر إن إرسال قوات أمريكية جديدة إلى الشرق الأوسط تعد بمثابة خطوة أولى، للرد على "العدوان الإيراني"، لافتا إلى أن "الغرض من المساعدات العسكرية الأمريكية للسعودية هو إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات".



وأضاف إسبر إن إرسال الولايات المتحدة أسلحة إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يأتي لتحسين قدراتهما الدفاعية.



وأعلن إسبر، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإيراني على المملكة العربية السعودية.