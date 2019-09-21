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مرأة

فستان مثير.. ناهد السباعي بإطلالة جريئة برفقة والدتها فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:41 ص
ناهد السباعي والدتها
ناهد السباعي والدتها
هاجر هانئ
نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، صورا للفنانة ناهد السباعى التى ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة خلال مشاركتها فى فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.

اختارت ناهد إطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا باللون السيمون ولا يحمل التصميم أى نقوشات، كما تميز بأنه قصير و يصل إلى أعلى الركبة، ونسقت معه حذاء صيفى ذا كعب عالي، وحقيبة صغيرة الحجم بنفس لون الفستان، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ.

فيما ظهرت والدة ناهد السباعي في الصور، بفستان مشجر متوسط الطول، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات المتناسقة مع الفستان.
فستان مثير.. ناهد السباعي بإطلالة جريئة برفقة والدتها فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى
فستان مثير.. ناهد السباعي بإطلالة جريئة برفقة والدتها فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

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