فستان مثير.. ناهد السباعي بإطلالة جريئة برفقة والدتها فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، صورا للفنانة ناهد السباعى التى ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة خلال مشاركتها فى فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.





اختارت ناهد إطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا باللون السيمون ولا يحمل التصميم أى نقوشات، كما تميز بأنه قصير و يصل إلى أعلى الركبة، ونسقت معه حذاء صيفى ذا كعب عالي، وحقيبة صغيرة الحجم بنفس لون الفستان، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ.



