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مرأة

هانى الناظر يفجر مفاجئة عن الشاى

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:24 ص
هانى الناظر يفجر
هانى الناظر يفجر مفاجئة عن الشاى
أسماء عبد الحفيظ
كشف الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، استشاري الأمراض الجلدية،عن معلومات لم تعرفها من قبل عن تناول الشاى.

وقال الناظر في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: خبر علمي سار لعشاق الشاي.

دراسة علمية حديثة أعلن نتائجها فريق طبي من جامعة سنغافورة اثبتت ان تناول كوب من الشاي صباحا يوميا يساعد على تنظيم عمل المخ والتفكير بشكل جيد ومنظم ويرفع القدرة على التركيز كما أنه يقلل من ظاهرة النسيان عند كبار السن.

استمتعوا بكوب من الشاي صباحا وحافظوا على نشاط ذهني جيد وتفكير سليم.

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