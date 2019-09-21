محمد مرجان: حضور الجماهير السوبر المصري أكبر رد على المشككين.. فيديو

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بحضور جماهير في برج العرب أكبر رد على المشككين.



وتابع مرجان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة قناة صدى البلد أن جماهير الزمالك والأهلي قدما أداء مثاليا في استاد برج العرب كاشفا أن الخروج عن النص سيقل بالتدريج.



وقدم محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، التهنئة إلى اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تنظيم مباراة بالجماهير معتبرا أنها المكسب الأبرز من اللقاء.



وكشف المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الرياضة أخلاق والجميع يرفض التجاوزات، موضحا أن جمهور مصر تكاتف لمساندة مؤمن زكريا خلال مباراة السوبر.