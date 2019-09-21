ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد مرجان: حضور الجماهير السوبر المصري أكبر رد على المشككين.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:22 ص
جماهير النادي الأهلي
جماهير النادي الأهلي
محمد رشاد
قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بحضور جماهير في برج العرب أكبر رد على المشككين.

وتابع مرجان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة قناة صدى البلد أن جماهير الزمالك والأهلي قدما أداء مثاليا في استاد برج العرب كاشفا أن الخروج عن النص سيقل بالتدريج.

وقدم محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، التهنئة إلى اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تنظيم مباراة بالجماهير معتبرا أنها المكسب الأبرز من اللقاء.

وكشف المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الرياضة أخلاق والجميع يرفض التجاوزات، موضحا أن جمهور مصر تكاتف لمساندة مؤمن زكريا خلال مباراة السوبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس ضمن منظومة تذكرتي.. حتحوت: حضور 10 آلاف متفرج مباراة السوبر ببرج العرب منطقى.. فيديو

هاني حتحوت يكشف سر انسحاب لاعبي الزمالك من استلام فضية السوبر.. فيديو

مدرب الأهلي: مباراة السوبر أمام الزمالك ليست مقياسا لتقييم فايلر .. فيديو

ترشيحاتنا

فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها

أول رد فعل من الزمالك على وفاة الطفل أدهم الكيكي

طبيب الاهلي يكشف عن إصابات السولية ومتولي وياسر في السوبر المصري

شاهد.. بعد شائعات التظاهر.. الهدوء يسيطر على كوبري قصر النيل

ميدان التحرير فاضي.. رسالة صوتية من إخواني تثبت فشل دعوات التظاهر.. فيديو

منه فضالي تبهر جمهورها بـ لوك كاجوال جريء .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مثير.. ناهد السباعي بإطلالة جريئة برفقة والدتها فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

مش بالسن... شيرين رضا تستعرض أناقتها فى مهرجان الجونة.. صور

بـ بنطلون غير تقليدي.. مي عمر بإطلالة عصرية فى ثانى أيام مهرجان الجونة