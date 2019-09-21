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مرأة

حلوى سعودية... تعرفي على طريقة عمل الكليجا

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:51 ص
الخليج ... تعرفي
الخليج ... تعرفي على طريقة عمل الكليجا السعودية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف حميدة عتمان طريقة مبتكرة لعمل الكليجا السعودية ،التي تعتبر من أشهر الحلويات الشعبية فى السعودية منذ القدم .

مقادير الكليجا السعودية :

3 كوب طحين اسمر (بر)

1 1/2 كوب ماء

1 كوب طحين ابيض

1 كوب زبدة

1/2 كوب حليب بودرة

1/4 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة خميرة

مقادير الحشوة :

1 ملعقة كبيرة هيل ناعم

1 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

1 ملعقة كبيرة لومي ناعم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم

3/4 كوب سكر

للوجه:

1 بيض

طريقة تحضير الكليجا السعودية :

1- ينخل الدقيق الأبيض جيدا ويخلط بالدقيق الأسمر ونضيف الفانيليا والحليب البودرة بحيث نضيف المكونات الجافة جميعها .

2- نضع كمية الماء الفاتر ويخلط بالخميرة والسكر للفوران ،ونخلط السكر للذوبان ويترك الخليط 10 دقائق .


3- تضاف الزبدة ثم نجوف حفرة فى منتصف العجين ،ونضيف المكونات السائلة ونعجنهم جيدا لتشكل عجينة سميكة ،ونترك العجين تخمر لمدة ساعة .

4- في هذا الوقت نحضر الحشوة في وعاء نضع كمية السكر ونضيف اليه الهيل والقرفة واللومي والزنجبيل ونخلط المكونات جيدا

5- تقطع العجين وتقسم دوائر صغيرة ،وتنقش وتدهن بالبيض ويضاف قليل من الويت فى الصنية التي يرص فيها الدوائر.

6- ندخل الصينية قرن ساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة الى ان تكتسب اللون الذهبي

7- نخرج الكليجا من الفرن ونتركها تبرد وتصبح جاهزة للتقديم .

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