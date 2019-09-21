حلوى سعودية... تعرفي على طريقة عمل الكليجا

تقدم الشيف حميدة عتمان طريقة مبتكرة لعمل الكليجا السعودية ،التي تعتبر من أشهر الحلويات الشعبية فى السعودية منذ القدم .
مقادير الكليجا السعودية :
3 كوب طحين اسمر (بر)
1 1/2 كوب ماء
1 كوب طحين ابيض
1 كوب زبدة
1/2 كوب حليب بودرة
1/4 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة خميرة
مقادير الحشوة :
1 ملعقة كبيرة هيل ناعم
1 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
1 ملعقة كبيرة لومي ناعم
1 ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم
3/4 كوب سكر
للوجه:
1 بيض
طريقة تحضير الكليجا السعودية :
1- ينخل الدقيق الأبيض جيدا ويخلط بالدقيق الأسمر ونضيف الفانيليا والحليب البودرة بحيث نضيف المكونات الجافة جميعها .
2- نضع كمية الماء الفاتر ويخلط بالخميرة والسكر للفوران ،ونخلط السكر للذوبان ويترك الخليط 10 دقائق .
3- تضاف الزبدة ثم نجوف حفرة فى منتصف العجين ،ونضيف المكونات السائلة ونعجنهم جيدا لتشكل عجينة سميكة ،ونترك العجين تخمر لمدة ساعة .
4- في هذا الوقت نحضر الحشوة في وعاء نضع كمية السكر ونضيف اليه الهيل والقرفة واللومي والزنجبيل ونخلط المكونات جيدا
5- تقطع العجين وتقسم دوائر صغيرة ،وتنقش وتدهن بالبيض ويضاف قليل من الويت فى الصنية التي يرص فيها الدوائر.
6- ندخل الصينية قرن ساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة الى ان تكتسب اللون الذهبي
7- نخرج الكليجا من الفرن ونتركها تبرد وتصبح جاهزة للتقديم .
مقادير الكليجا السعودية :
3 كوب طحين اسمر (بر)
1 1/2 كوب ماء
1 كوب طحين ابيض
1 كوب زبدة
1/2 كوب حليب بودرة
1/4 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة خميرة
مقادير الحشوة :
1 ملعقة كبيرة هيل ناعم
1 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
1 ملعقة كبيرة لومي ناعم
1 ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم
3/4 كوب سكر
للوجه:
1 بيض
طريقة تحضير الكليجا السعودية :
1- ينخل الدقيق الأبيض جيدا ويخلط بالدقيق الأسمر ونضيف الفانيليا والحليب البودرة بحيث نضيف المكونات الجافة جميعها .
2- نضع كمية الماء الفاتر ويخلط بالخميرة والسكر للفوران ،ونخلط السكر للذوبان ويترك الخليط 10 دقائق .
3- تضاف الزبدة ثم نجوف حفرة فى منتصف العجين ،ونضيف المكونات السائلة ونعجنهم جيدا لتشكل عجينة سميكة ،ونترك العجين تخمر لمدة ساعة .
4- في هذا الوقت نحضر الحشوة في وعاء نضع كمية السكر ونضيف اليه الهيل والقرفة واللومي والزنجبيل ونخلط المكونات جيدا
5- تقطع العجين وتقسم دوائر صغيرة ،وتنقش وتدهن بالبيض ويضاف قليل من الويت فى الصنية التي يرص فيها الدوائر.
6- ندخل الصينية قرن ساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة الى ان تكتسب اللون الذهبي
7- نخرج الكليجا من الفرن ونتركها تبرد وتصبح جاهزة للتقديم .