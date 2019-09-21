حلوى سعودية... تعرفي على طريقة عمل الكليجا

تقدم الشيف حميدة عتمان طريقة مبتكرة لعمل الكليجا السعودية ،التي تعتبر من أشهر الحلويات الشعبية فى السعودية منذ القدم .



مقادير الكليجا السعودية :



3 كوب طحين اسمر (بر)



1 1/2 كوب ماء



1 كوب طحين ابيض



1 كوب زبدة



1/2 كوب حليب بودرة



1/4 كوب سكر



1 ملعقة صغيرة فانيليا



1 ملعقة صغيرة خميرة



مقادير الحشوة :



1 ملعقة كبيرة هيل ناعم



1 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة



1 ملعقة كبيرة لومي ناعم



1 ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم



3/4 كوب سكر



للوجه:



1 بيض



طريقة تحضير الكليجا السعودية :



1- ينخل الدقيق الأبيض جيدا ويخلط بالدقيق الأسمر ونضيف الفانيليا والحليب البودرة بحيث نضيف المكونات الجافة جميعها .



2- نضع كمية الماء الفاتر ويخلط بالخميرة والسكر للفوران ،ونخلط السكر للذوبان ويترك الخليط 10 دقائق .





3- تضاف الزبدة ثم نجوف حفرة فى منتصف العجين ،ونضيف المكونات السائلة ونعجنهم جيدا لتشكل عجينة سميكة ،ونترك العجين تخمر لمدة ساعة .



4- في هذا الوقت نحضر الحشوة في وعاء نضع كمية السكر ونضيف اليه الهيل والقرفة واللومي والزنجبيل ونخلط المكونات جيدا



5- تقطع العجين وتقسم دوائر صغيرة ،وتنقش وتدهن بالبيض ويضاف قليل من الويت فى الصنية التي يرص فيها الدوائر.



6- ندخل الصينية قرن ساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة الى ان تكتسب اللون الذهبي



7- نخرج الكليجا من الفرن ونتركها تبرد وتصبح جاهزة للتقديم .