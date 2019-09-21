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رياضة

تامر عبد الحميد: وفاة الطفل أدهم الواقعة الحزينة الوحيدة في السوبر.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:36 ص
مشجع الزمالك الطفل
مشجع الزمالك الطفل أدهم ووالده
محمد رشاد
أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن وفاة مشجع الزمالك الطفل أدهم الواقعة الحزينة الوحيدة في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت على استاد برج العرب وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 3-2.

وتابع عبد الحميد، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحادثة مؤلمة وتالم الجميع جراء ذلك.

وكشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق أن الزمالك كشف عن سر عدم التواجد في المنصة الرئيسية لاستلام الميداليات الفضية حزنا على وفاة المشجع الزملكاوي.

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