عمرو أنور يكشف سر تفوق الأهلى على الزمالك في مباراة السوبر.. فيديو

قال عمرو أنور لاعب الأهلي السابق، إن الأهلي حقق تفوقا كبيرا على الزمالك خاصة في الشوط الأول لمباراة السوبر التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-2.





وأضاف أنور، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي تفوق على الزمالك بعد تقارب الخطوط الثلاثة بعد لعبه بشكل إيجابي منذ بداية المباراة مع استمرار الضغط على لاعبي الأبيض مع حرمانهم من بناء الهجمة والاستحواذ على كرة القدم.





وكشف عمرو أنور لاعب الأهلي السابق، أن توقيت الأهداف مهم للغاية ويسهم في رفع الروح المعنوية للأهلي ويستطيع أن يخوض اللقاء بأعصاب هادئة.



