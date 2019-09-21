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فن

غادة عادل تتعثر أثناء دخول عرض ستموت فى العشرين

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
غاد عادل
غاد عادل
نبيل العدوى
حرصت النجمة غادة عادل على حضور عرض فيلم ستموت فى العشرين أثناء عرضه الأول بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

وتعثرت غادة عادل مرتان أثناء دخولها المسرح وحرص عدد من أصدقائها على الأخذ بيدها.

الفيلم مستوحى عن قصة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب الروائى حمور زيادة، إذ يولد مزامل فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تصله نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، فيعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائى متقدم فى العُمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذى أصبح ملازمًا له وكيف يعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب.

الجونة هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.
غادة عادل تتعثر أثناء دخول عرض ستموت فى العشرين
غادة عادل تتعثر أثناء دخول عرض ستموت فى العشرين

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