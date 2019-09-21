تامر عبد الحميد: التوظيف وراء تراجع مستوى فرجاني ساسي.. فيديو

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن الأسباب التوظيفية هي السر وراء تراجع مستوى فرجاني ساسي مع الزمالك خلال مباراة السوبر المحلى أمام الأهلي .



وتابع عبد الحميد، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جروس المدير الفني السابق للزمالك يعتمد على فرجاني ساسي كصانع ألعاب ويستطيع أن يصل إلى منطقة العمليات في منطقة الخصوم.



وكشف تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن بن شرقي بدأ مباراة السوبر بدلا من مصطفى محمد بسبب اعتماد ميتشو على الكرات خلف مدافعي الأهلي، موضحا أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي كان موفقا في اختيار تشكيل الأهلي وغلق مفاتيح لعب الزمالك، أما ميتشو لم يكن موفقا في اختيار تشكيل الزمالك.