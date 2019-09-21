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فن

بالأبيض.. بسمة بإطلالة متميزة فى عرض فيلم سودانى بـ مهرجان الجونة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
بسمة
بسمة
نبيل العدوى
حرصت النجمة بسمة على الظهور بإطلالة مثيرة ومميزة خلال عرض فيلم ستموت فى العشرين ممثل السودان فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

الفيلم مستوحى عن قصة "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب الروائى حمور زيادة، إذ يولد مزامل فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تصله نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، فيعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائى متقدم فى العُمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذي أصبح ملازمًا له وكيف يعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب.

الجونة هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.
بالأبيض.. بسمة بإطلالة متميزة فى عرض فيلم سودانى بـ مهرجان الجونة

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