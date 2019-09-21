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فن

ندوة عن أصوات اللاجئين فى السينما بـ مهرجان الجونة.. اليوم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:53 ص
مهرجان الجونة السينمائى
مهرجان الجونة السينمائى
محمد نبيـل
ينظم مهرجان الجونة السينمائى اليوم، السبت، مائدة حوار بعنوان "سينما من أجل الإنسانية أصوات اللاجئين في السينما".

وتدير الندوة رانيلد إيك، بالجامعة الألمانية، بحضور قيس شيخ نجيب والمخرج أمين درة والفنانة صبا مبارك والمخرج عمرو سلامة وآخرين.

الجونة هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.

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