الفيوم يخسر وديته أمام المصرية للاتصالات استعدادا للقسم الثانى

تلقي الفريق الأول بنادي الفيوم هزيمة من فريق المصرية للاتصالات، أحد أندية الدرجة الثالثة بمجموعة القاهرة ،ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



سجل أهداف اللقاء كلا من كريم مانش ،وبلال عساف ،واحمد سكوسكو ،ومراد صبري لاعبي المصرية للإتصالات .



ولعب فريق الفيوم قبل هذا اللقاء عدة مباريات ودية امام المنيا والتى انتهت بالتعادل السلبي ،وحقق فوزا بثلاثية نظيفة على فريق العياط وأخيرا لقاءه مع فريق مطرطارس أحد أندية القسم الثالث والتى انتهت بنتيجة 1/1 ،والشرقية للدخان وكوكاكولا وبنى سويف وطلائع الجيش .



ويذكر أن حسين عبد اللطيف المدير الفني للفيوم، أعلن رحيله عن تدريب الفريق الفيومى عقب المباراة ليتولى تدريب منتخب مصر للكرة النسائية .