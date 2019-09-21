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فن

ناهد السباعى ولقاء الخميسى وصبا مبارك فى ثانى أيام الجونة.. صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:10 ص
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
نبيل العدوى
حرصت النجمات صبا مبارك، وناهد السباعى، ولقاء الخميسى على حضور الفيلم السودانى ستموت فى العشرين خلال عرضه الأول بمهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة.

الفيلم مستوحى عن قصة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب الروائى حمور زيادة، إذ يولد مزامل فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تصله نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، فيعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائى متقدم فى العُمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذى أصبح ملازمًا له وكيف يعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب.

الجونة هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.
ناهد السباعى ولقاء الخميسى وصبا مبارك فى ثانى أيام الجونة.. صور
ناهد السباعى ولقاء الخميسى وصبا مبارك فى ثانى أيام الجونة.. صور
ناهد السباعى ولقاء الخميسى وصبا مبارك فى ثانى أيام الجونة.. صور
ناهد السباعى ولقاء الخميسى وصبا مبارك فى ثانى أيام الجونة.. صور
ناهد السباعى ولقاء الخميسى وصبا مبارك فى ثانى أيام الجونة.. صور
ناهد السباعى ولقاء الخميسى وصبا مبارك فى ثانى أيام الجونة.. صور
ناهد السباعى ولقاء الخميسى وصبا مبارك فى ثانى أيام الجونة.. صور

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