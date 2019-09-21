المقاصة ينتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لأسوان فى الدوري

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة اليوم السبت، استعدادًا لضربة البداية في الدوري الجديد 2019/2020، والتي تجمع أبناء الفيوم بنادي أسوان في أولى مباريات الدوري.



وكان لاعبو المقاصة قد سافروا أمس الجمعة إلى أسوان للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة المرتقبة، وحرص الجهاز الفنى للفريق على عقد جلسة خاصة مع المدافعين ولاعبى الوسط فى الفريق الفيومى لمنحهم تعليمات خاصة قبل السفر إلى أسوان، استعدادًا للمواجهة الأولى الأحد المقبل فى الدورى العام بالموسم الجديد.



وطلب الجهاز الفنى من اللاعبين استغلال كافة الفرص التى تتاح لهم أمام المرمى وعدم التهاون أو الاستهتار بالفريق المنافس مع الأخذ فى الاعتبار أن أسوان فريق كبير وسبق له اللعب بالدورى الممتاز.



كما طالب الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة اللاعب الجماعى والضغط على الفريق المنافس فى وسط الملعب، وشهدت تدريبات الفريق قبل السفر تنفيذ تدريبات خاصة للمهاجمين عن طريق التصويب من على بعد مع بعض الجمل الفنية لتنفيذها فى اللقاء .



ويلتقي المقاصة مع أسوان غدًا الأحد على استاد الأخير في أولى مباريات الفريقين بالموسم الجديد.