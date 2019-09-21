أصيبت بمرض تآكل اللحم.. أمريكية كادت تفقد ذراعها بسبب جلسة مانيكير

تزعم سيدة من ولاية "تينيسي" الأمريكية أنها كادت أن تفقد ذراعها إثر إصابتها بـ"البكتيريا آكلة اللحم" في صالون للعناية بالأظافر، وذلك بحسب ما جاء في تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.



وقالت هذه السيدة "جين شارب" في تصريح لوسائل إعلام محلية إنها قد خضعت للعديد من العمليات الجراحية من أجل إزالة أجزاء كبيرة من الأنسجة في إحدى يديها، بعد أن ألحقت بها العدوى التي أصيبت بها ضررًا بالغًا، موضحة أنها بدأت تلاحظ أعراض المرض للمرة الأولى قبل أشهر، وتحديدًا بعد إصابتها بجرح في إبهامها الأيمن خلال جلسة "مانيكير" في صالون للعناية بالأظافر يوجد بمدينة "نوكسفيل".



وتوجهت في اليوم التالي إلى أحد المراكز الطبية للخضوع لفحص طبي والتحقق مما إذا ما كانت مصابة بالإنفلونزا بعد شعورها بالإعياء، وكانت النتيجة سلبية، لكن الممرضة طلبت منها الانتباه إلى الإصابة في إبهامها الأيمن والتي كانت متورمة بصورة غير عادية.



ونصحتها الممرضة بالتوجه إلى قسم الطوارئ في اليوم التالي بعد أن أخبرتها "شارب" عبر الهاتف أن التورم انتشر ووصل إلى ذراعها الأيمن فضلًا عن إصابتها بطفح جلدي.



وقال الطبيب المعالج للمريضة في تصريح لوسائل إعلام محلية إنها كان من الممكن أن تفقد إصبعها أو حتى ذراعها في حال لم يتم تشخيص حالتها بشكل صحيح.



وتابع موضحًا أن مرض تآكل اللحم، والمعروف طبيًا باسم "التهاب اللفافة الناخر" من الممكن أن ينتقل عبر جرح مفتوح، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وبالنسبة إلى "شارب" فقد كانت مصابة بداء السكري، وهو ما جعلها أكثر عرضة للإصابة بالمرض.



ورد أحد المسئولين عن صالون العناية بالأظافر على هذه الاتهامات بأن المكان قد اجتاز فحصًا حكوميًا تم إجراؤه بعد عدة أيام من قيام "شارب" بالإبلاغ عن إصابتها بالعدوى، كما أكد على أنه يتم تنظيف الأدوات المستخدمة وفقًا للوائح التنظيمية التي تفرضها السلطات المعنية.