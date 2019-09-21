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21 سبتمبر اليوم العالمي للنظافة.. كيف تحمي نفسك من العدوى؟

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:10 ص
فى اليوم العالمي
فى اليوم العالمي للنظافة 21 سبتمبر كيف تحمي نفسك من العدوى
أسماء عبد الحفيظ
فى اليوم العالمى للنظافة ،كشف موقع بولد سكاى عن أهمية ممارسات النظافة وبالأخص نظافة الأيدي الجيدة في إطار تحسين سلامة المرضى على الصعيد العالمي للحد من انتشار الأمراض.

ووفقا لما جاء بالموقع أن نظافة الأيدي جزء من تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها. والمواظبة على تنطيف الأيدي جيدا ،ومن المؤسف أن ملايين المرضي في جميع أنحاء العالم يعانون من حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. وقد تؤدي هذه العدوى إلى تفاقم حالة المريض، وتطيل مدة إقامته في المستشفى، وتسبب إعاقات طويلة الأمد، وقد تقضي إلى الوفاة. كما أنها تستنزف الموارد، وتفرض مصاعب مالية على نظم الرعاية الصحية، وتثقل كاهل أسر المرضى كذلك.

من جانبة أكد الدكتور هاني الناظر على أهمية هذه الخطوات للحفاظ على النظافة الشخصية والوقاية من الاصابة بالعدوى .

يجب الاستحمام اليومي للبدن ،المحافظة على غسل الملابس وارتداء الملابس النظيفة ،المحافظة على الأسنان: يجب غسل الأسنان ،يوميا ثلاث مرات, وغسل الأسنان بعد الأكل ،من المهم الحرص على نظافة الشعر وغسلة مرتين فى الأسبوع بالشامبو المخصص .

شدد على أهمية نظافة البيئة المحيطة المنزل "الحفاظ على المكان المحيط من سرير وغرف وعدم رمى القذورات فى الأرض وبالأخص المناديل الملوثة ،الحرص على غسل الايدى جيدا وعدم إمساك مقابض الأبواب بالأيد علينا إمساكها بالمنديل والقاءه فى سلة المهملات، وإذا أضر الشخص للإمساك به عليه غسل اليد بعدها، الحرص على التأكد من غسل الطعام جيدا قبل الأكل ومن الأفضل غسل الخضروات والفاكهة بالخل جيدا، لأن هناك بعض أنواع المكروبات لا تموت بالغسيل العادي للخضار والفواكة وإنما يحتاج الشخص لغسيلها بالخل لكى تموت هذه الميكروبات.

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