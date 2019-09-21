21 سبتمبر اليوم العالمي للنظافة.. كيف تحمي نفسك من العدوى؟

فى اليوم العالمى للنظافة ،كشف موقع بولد سكاى عن أهمية ممارسات النظافة وبالأخص نظافة الأيدي الجيدة في إطار تحسين سلامة المرضى على الصعيد العالمي للحد من انتشار الأمراض.





ووفقا لما جاء بالموقع أن نظافة الأيدي جزء من تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها. والمواظبة على تنطيف الأيدي جيدا ،ومن المؤسف أن ملايين المرضي في جميع أنحاء العالم يعانون من حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. وقد تؤدي هذه العدوى إلى تفاقم حالة المريض، وتطيل مدة إقامته في المستشفى، وتسبب إعاقات طويلة الأمد، وقد تقضي إلى الوفاة. كما أنها تستنزف الموارد، وتفرض مصاعب مالية على نظم الرعاية الصحية، وتثقل كاهل أسر المرضى كذلك.





من جانبة أكد الدكتور هاني الناظر على أهمية هذه الخطوات للحفاظ على النظافة الشخصية والوقاية من الاصابة بالعدوى .





يجب الاستحمام اليومي للبدن ،المحافظة على غسل الملابس وارتداء الملابس النظيفة ،المحافظة على الأسنان: يجب غسل الأسنان ،يوميا ثلاث مرات, وغسل الأسنان بعد الأكل ،من المهم الحرص على نظافة الشعر وغسلة مرتين فى الأسبوع بالشامبو المخصص .



