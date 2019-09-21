الكرانيش تختفى .. الجمبسوت اختيار النجمات فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى ..صور

أنتشرت صيحة الكرانيش بين فساتين النجمات فى حفل افتتاح المهرجان الجونة فى دورته الثالثة لعام 2019، ولكن اختفت هذه الصيحة فى ثانى أيام المهرجان.



وسيطر الجمبسوت على إطلالات الكثير من النجمات فى اليوم الثانى من فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، مع أختلاف التصميمات والألوان، فمن أبرز النجمات اللاتي ظهرن بالجمبسوت هن الفنانة منى ذكى و التى ارتدت تصميم بسيط باللون الموف.



فيما اعتمدت مى عمر على تصميم غير تقليدى جمع بين اللون الأبيض والأسود، وارتدت الفنانة التونسية درة جمبسوت أنيق باللون الأبيض، والفنانة جميلة عوض أيضا.