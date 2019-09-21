مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها خلال مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى.



ظهرت أمينة فى الحفل بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان طويل باللون الروز المزين بالريش الناعم، وقد حمل التصميم توقيع مصممة الأزياء Hamda Al Fahim، وبلغ سعر الفستان 9350 دولارا أمريكيا، أى ما يقرب من 150 ألف جنيه مصرى.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت أمينة خليل على تسريحة شعر من أنامل المصفف Kimi Safadi، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها، كما تزينت ببعض المجوهرات من Michael Oro Jewellery.