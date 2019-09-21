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تعليم

قادرين نعملها.. اليوم مهرجان استقبال الطلاب الجدد بجامعة عين شمس

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
كريم ناصر.
احتفالًا ببدء العام الجامعي الجديد ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس مهرجان لإستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وبرئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ويستمر المهرجان فى الفترة من ٢١ من سبتمبر وحتى ٨ من أكتوبر

تحت شعار "قادرين نعملها" وذلك إنطلاقًا من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية وخاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الإستذكار و الملاعب و المطعم و نظم التغذية وكذلك توفير خدمات طبية متميزة.

ويقام حفل إفتتاح المهرجان اليوم فى تمام العاشرة صباحًا بالحرم الرئيسى أمام قصر الزعفران.
ويتضمن حفل الافتتاح العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية من بينها طابور عرض جوالة الجامعة بمصاحبة الموسيقى النحاسية و ماراثون دراجات و حفل غنائى لكورال الجامعة وعدد من المسابقات الرياضية في مختلف الألعاب مثل" تنس الطاولة ، كرة السرعة ، مصارعة الذراعين ، العدو وشد الحبل".

كما يقام على مدار الثلاثة أيام الأولى للمهرجان معارض لأنشطة اتحاد طلاب الجامعة يتضمن معرض للتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية و أنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة و معرض لصندوق مكافحة الإدمان ومعرض فنون تشكيلية وصناعات يدوية وبعض اختراعات الطلاب.

كما يشهد المهرجان عددا من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة وعددا من الندوات التثقيفية.

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