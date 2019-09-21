قصير ومشجر.. كندة علوش بلوك جديد ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، صورا للفنانة السورية كندة علوش ظهرت خلالها بإطلالة عصرية خلال مشاركتها فى فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.



تألقت الفنانة السورية بفستان قصير يصل إلى أعلى الركبة، واتسم التصميم بالورود الملونة وبصيحة الاوف شولدر، والجزء السفلى من التصميم تتميز بالكرانيش البسيطة.



وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، فيما انتعلت حذاء أسود ذو كعب عالى، واعتمدت كندة علوش على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها.