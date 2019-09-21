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قاوم التشتت والتردد... تعرف على نصيحة الأبراج لك في ٢١ سبتمبر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد اليوم ٢١ سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام.
إذا كنت مولودا في يوم 21 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك شخصية طموحة، وتتعامل بروح تعاون.. أنت أيضا مجتهد ونشيط في عقد اتصالات حيوية مع الآخرين، لكن عليك أن تقاوم تشتتك وتشوشك.

نصيحة:
في عام ٢٠١٩ تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

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