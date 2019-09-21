الصين: أجرينا محادثات تجارية بناءة مع أمريكا

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم السبت، إن الصين والولايات المتحدة أجرتا محادثات" بناءة" بشأن التجارة في واشنطن.



وأضافت "شينخوا" دون ذكر تفاصيل أن الدولتين اتفقتا على مواصلة الاتصال بشأن القضايا ذات الصلة وناقشتا تفاصيل جولة المحادثات التجارية المقبلة في أكتوبر.



وكانت قد تراجعت الأسهم الأميركية بعد أن ألغى وفد زراعي صيني زيارة مقررة إلى مونتانا الأسبوع القادم، مما بدد التفاؤل بشأن محادثات التجارة الأميركية الصينية.