تحيا مصر.. أبناء الجالية المصرية بنيويورك يستقبلون الرئيس السيسي بالهتافات.. فيديو

استقبل أبناء الجالية المصرية بنيويورك، الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله، للمشاركة فى فعاليات الجمعية العامة بالأمم المتحدة بالهتافات ترحيبا بزيارته الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر القاهرة متوجهًا إلي نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، التى تنطلق فعاليات جلساتها يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يكون رئيس الجمهورية ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانات بلادهم فى الجلسة الأولى فى هذا الخصوص.



ويلقى الرئيس السيسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من سبتمبر الجاري، ويحمل في أجندته ملفات مهمة على النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة؛ ودائمًا ما تكلل مجهوداته بدعوات من زعماء العالم.