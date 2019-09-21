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أخبار العالم

ملايين المحتجين بعدة دول يطالبون بالتحرك لمواجهة تغير المناخ

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:37 ص
جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات في سياتل
أحمد قاسم
خرج ملايين الشبان إلى شوارع المدن في أنحاء العالم لمطالبة الزعماء السياسيين المجتمعين في قمة الأمم المتحدة عن المناخ باتخاذ خطوات عاجلة لوقف آثار التغيرات المناخية وذلك في احتجاج عالمي موحد جرى بإلهام من الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ البالغة من العمر 16 عاما.

وبعد أن أفزعتهم صور انصهار طبقات الجليد في جرينلاند وحرائق الغابات المطيرة في الأمازون، ترك الطلاب والعمال مدارسهم ومصانعهم ومكاتبهم في كل أرجاء العالم تقريبا بهدف وقف ما يرون أنها كارثة بيئية وشيكة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وبدأت الاحتجاجات في جزر المحيط الهادي، وهي بعض من الدول الأكثر تعرضا للخطر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار، ثم توالت في أنحاء أستراليا واليابان وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأميركيتين.

وبلغ "الإضراب" المنسق للطلاب ذروته في وول ستريت في نيويورك حيث من المقرر أن تقود ثونبرغ مسيرة عند مقر منظمة الأمم المتحدة. وتم ترشيح ثونبرج لجائزة نوبل لجهودها في مجال مكافحة تغير المناخ.

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