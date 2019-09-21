مشاركة الرئيس السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وانتظام 22 مليون طالب في الدراسة.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم /السبت/، عددا من قضايا الشأن المحلي.

الأهرام: وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والمقررة أن تبدأ الثلاثاء المقبل في نيويورك.



ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس سيلقى بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة الذي يعرض رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية في مجالات صون السلم والأمن العالميين ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خاصة بالقارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



وأوضح راضى أن الرئيس سيعقد لقاءات مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية.



وفي الشأن المحلي، ذكرت (الأهرام) أن وزارة البترول والثروة المعدنية أكدت أن صناعة الغاز الطبيعي شهدت تحولات إيجابية هائلة فى مصر خلال العامين الماضيين مع ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالى ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة.



وأكد رئيس الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنه تم إسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا لعدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التي تم إعلان نتائجها في فبراير الماضي.



وفي موضوع ثان،ذكرت (الأهرام) أن مصر تقدمت في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بتحقيقها أعلى رابع معدل نمو بالسفر وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة.



وأشارت وزارة السياحة إلى أن المؤشر كشف عن تقدم مصر 9 مراكز ليأتي القطاع السياحى فى المركز لـ 65 بدلا من الـ 74 سابقا، كما تقدمت إلى المركز الخامس فى استراتيجية الترويح والتسويق السياحى بدلا من الـ 60 سابقا.



وفقا للتقرير، تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.



وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أنه وفي محاولة للقفز على خيار الشعب التونسي ، أعلنت حركة النهضة التونسية أمس أنها ستدعم المرشح الرئاسى الأوفر حظا قيس سعيد في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، مضيفة أن نبيل بافون رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس قال إنه أحاط رئيس الجمهورية المؤقت بضرورة تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة فى الجولة الثانية ، في إشارة إلى استمرار حبس المرشح نبيل القروي.



الجمهورية: من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن العام الدراسى الجديد سيبدأ للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانوية العامة حيث ينتظم بالدراسة 22 مليون طالب فى 52 ألف مدرسة. مضيفة أن الدراسة كانت قد انتظمت في الصفوف من رياض الأطفال وأولى وثانية ابتدائى منذ 11 سبتمبر الجاري.



وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة التربية والتعليم أنهت استعداداتها لاستقبال التلاميذ والطلاب ليكون العام الدراسى 2019/2020 عاما بلا مشاكل. وأكدت أن المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية أعلنت أنه تم حصر العجز والزيادة في أعداد المدرسين في كل مادة، وأصبحت هناك خريطة كاملة بأعداد المدرسين وأماكن العجز والزيادة حيث تم إعادة توزيع المعلمين لتقليل العجز بقدر الإمكان.



وفي موضوع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن وزارة التخطيط أكدت استهداف زيادة مستويات التشغيل إلى 28.7 مليون فرد عام 2019/2020 بنسبة نمو 3.2% مقارنة بعام 2018/2019 تحت خطة التنمية ، وأنه من المتوقع وفقا لتقديرات العام الماضى لخطة التنمية المستدامة ان تبلغ قوة العمل نحو 31.7 مليون فرد .



وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة أكد أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعويض أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم عن بناء وتعلية خزان أسوان عام 1902 وإنشاء السد العالى 1960 فقد انتهت اللجنة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوضع القواعد والآليات لصرف التعويضات للمستحقين من أهالي النوبة من الإجراءات اللازمة للوقوف النهائى على رغبات المستحقين للتعويض وذلك بعد أن قامت لجنة التظلمات بفحص 311 تظلما ورفضت 165 تظلما وأرجأت البت في أربعة تظلمات لحين الفصل في النزاعات القائمة بشأن مستحقى التعويض فيها.



وفي موضع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بحث مع الدكتور هانى النقراشى، أحد علماء الطاقة بألمانيا، بحضور المهندس أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة «سمارت» للحلول الهندسية، امكانية التعاون لتطبيق التكنولوجيات الحديثة حول مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.مضيفة أن هذا اللقاء يأتي في ظل اهتمام وزارة الانتاج الحربى بتوطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية في شركاتها التابعة، وذلك فى ظل اتجاه الدولة للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية التي تعد مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة فى العالم كله.



أخبار اليوم: بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن التحضيرات الخاصة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الى 74 والتى تنطلق أعمالها فى نيويورك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت أمس.



وأضافت أن جلسات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة تبدأ الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يكون الرئيس السيسى ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانات بلادهم في الجلسة الأولى، ومن المتوقع أن تعكس المشاركة المصرية في دورة الجمعية العامة هذا العام الدور الهام الذي تضطلع به مصر داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة؛ فضلا عن دورها الاقليمي للقضايا ذات الصلة.



وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش تواجده فى نيويورك عددا من اللقاءات مع نظرائه بالعديد من الدول المختلفة ومسئولي الأمم المتحدة حيث يجرى بحث سبل تطوير علاقات التعاون الثنائى والقضايا ذات الاهتمام المشترك بالاضافة الى المشاركة فى العديد من الاجتماعات الهامة ينقل خلالها الرؤية المصرية حول اهم القضايا على الساحة الإقليمية والدولية.



وأبرزت الصحيفة نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية.



وقالت إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة، مُوضحًا أن ميكنة الخدمات الحكومية تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المُقدمة بها تيسيرًا على المواطنين، دون الاستغناء عن أي موظف.



وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أكد توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.مشيرة إلى أن ذلك جاء في كلمة التراس خلال مشاركته بفعاليات منتدى الاستثمار المصري المجري برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وليفنتي مجيار وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، وبحضور وزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال، ووزير النقل، مع نخبة من المستثمرين المجريين وممثلين عن 26 شركة من كبريات الشركات المجرية.