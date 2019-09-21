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فن

فى أحدث ظهور لها... روجينا تبهر متابعيها... شاهد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:59 ص
روجينا
روجينا
القسم الميدانى
نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .

وعلقت روجينا على الصورة قائلا " فى انتظار النظرة القادمة".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:

قمر - ايه العسل ده - ماشاء الله

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي أمس الخميس، في حضور سينمائي مصري عربى عالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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