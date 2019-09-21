إحصائيات فريدة عن الدوري المصري رقم 60 قبل انطلاقه اليوم

تعود الحياة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم اليوم السبت فى نسخته الجديدة 2019 -2020 بعد فاصل من التغييرات الجذرية فى لوائح قيد اللاعبين وماتبعها من ثوراث وانتقالات مكوكية فى الميركاتو الصيفى .



وتقام اليوم السبت ثلاثة مواجهات مثيرة تجمع طلائع الجيش مع المقاولون العرب والجونة مع الاسماعيلى وأخيرًا بيراميدز مع إنبى.



وبهذه المناسبة نستعرض أهم المعلومات المثيرة عن المسابقة المحلية فى السطور التالية:



-"60" عدد نسخ البطولة



-أول نسخة: 22 أكتوبر 1948



-صاحب أول لقب: النادى الأهلى



-صاحب الرقم القياسى فى تحقيق اللقب: النادى الأهلى (41 لقبًا)



-آخر بطل: النادى الأهلى



-أسرع هدف مسجل فى تاريخ الدورى المصرى سجله اللاعب أيمن يونس، صانع ألعاب نادى الزمالك، بعد مرور 13 ثانية من بداية اللقاء أمام السويس فى عام 1990.



-صالح سليم، أسطورة النادى الأهلى، هو صاحب الرقم القياسى فى تسجيل أكبر عدد من الأهداف فى مباراة واحدة، حيث استطاع تسجيل 7 أهداف بمفرده فى مرمى الإسماعيلى موسم 57 - 58 وانتهت المباراة بفوز الأهلى 8 - 0



-على أبوجريشة، مهاجم نادى الإسماعيلى، أصغر هداف للدورى المصرى منذ بدء المسابقة فى عام 1948 وحتى الآن فقد أصبح هدافًا للدورى موسم 66 - 67 وعمره 19 عامًا و4 أشهر.



-أول هدف رسمى بالدورى الممتاز سجلة اللاعب محمد أمين، مهاجم نادى الزمالك، فى 22 أكتوبر 1948 أمام النادى المصرى.



-أول هاتريك فى الدورى الممتاز سجله اللاعب سعد رستم، لاعب الزمالك أيضًا، فى 22 أكتوبر 1948 أمام النادى المصرى.



-"176" هدفًا لحسن الشاذلي الهداف التاريخي للمسابقة