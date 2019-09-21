موسكو تؤكد دعمها لوحدة ليبيا وضرورة بناء عملية سياسية شاملة

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف مع القائم بالأعمال المؤقت لدولة ليبيا في موسكو، مصطفى أبو سعيدة الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية .



وقالت الخارجية الروسية - في بيان اوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - إن الطرفين تبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، وإن "الجانب الروسي شدد على أهمية عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة والحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية".



وجاء في البيان أيضا أن بوجدانوف وأبو سعيدة ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين.