ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر تواجه محاكمة رابعة في قضية فساد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:43 ص
الرئيسة الأرجنتينية
الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر
أ ش أ
تواجه الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر محاكمة رابعة في قضية فساد في حين أنها مرشحة لمنصب نائبة الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية أكتوبر.

وهذه القضية الجديدة على ارتباط بالملف المعروف في الأرجنتين باسم "دفاتر الفساد" والذي تُتهم إدارة كيرشنر فيه بتقاضي رشاوى لقاء منح مناقصات عامة حسبما أفادت قناة فرانس 24 الإخبارية اليوم السبت ..ولم يعرف بعد تاريخ المحاكمة في القضية الجديدة.

وتقول كيرشنر (66 عاما) العضو في مجلس الشيوخ الأرجنتيني والتي تتمتع بحصانة برلمانية جزئية، إنها ضحية اضطهاد سياسي من قبل حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري (يمين وسط).

وكانت النيابة العامة أمرت بوضع كيرشنر رهن التوقيف الاحترازي في قضية "دفاتر الفساد" لكن حصانتها البرلمانية جنبتها السجن وليس المحاكمة.

وكشفت فضيحة "دفاتر الفساد" في الأول من أغسطس بعد نشر مضمون دفاتر دون فيها سائق أحد المسؤولين بدقة أماكن وتواريخ تسليم أكياس من المال إلى أعضاء في إدارة كيرشنر، من رؤساء شركات في قطاع الأشغال العامة.

وبحسب المدعي العام كارلوس ستورنيلي، تصل قيمة الرشاوى بين عامي 2005 و2015 إلى 160 مليون دولار.

وبعد انتخابها رئيسة لولايتين بين 2007 و2015، فإن كيرشنر مرشحة لمنصب نائبة الرئيس إلى جانب المرشح الرئاسي ألبرتو فرنانديز، وهي حاليا أبرز وجوه المعارضة ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة.

وبالرغم من تهم الفساد، يتصدر فرنانديز وكيرشنر استطلاعات الرأي لانتخابات 27 أكتوبر، متقدمين على ماكري المرشح لولاية ثانية غير أنه في موقع ضعيف نتيجة الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها الأرجنتين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيزو الأرجنتيني يهوي 30.3% إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار

رئيس الأرجنتين يعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة

مرشح المعارضة في الأرجنتين: الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها ماكري متأخرة جدا

البرازيل: الأرجنيتيون يسحبون أموالهم من البنوك تحسبا لفوز مرشح يسار الوسط

مرشح المعارضة في انتخابات الأرجنتين يتعهد بسداد ديون بلاده بموعدها

ترشيحاتنا

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

شاهد.. رد فعل مرتضي منصور مع لاعبي الأهلي المستبعدين فى المدرجات

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

تحيا مصر.. أبناء الجالية المصرية بنيويورك يستقبلون الرئيس السيسي بالهتافات.. فيديو

الكرة ليس فيها شيء مضمون.. تعليق مثير من محسن صالح على فوز الأهلي بالسوبر

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى