لميس سلامة: النادي الأهلي سوبر الكرة المصرية ويحق لجماهيره الفخر به.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن النادي الأهلي هو سوبر الكرة المصرية، ومن حق جماهيره أن تفتخر به.



وأضافت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المًذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، السبت، أنهم بالفوز أضافوا بطولة جديدة إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء، ولذلك فرحة جمهور النادي الأهلي بالأمس كانت فرحتين؛ فرحة بالبطولة وفرحة بالفوز على المنافس الأول له "نادي الزمالك".



وأوضحت لميس سلامة أن الأمتع في المباراة بالأمس هو الحضور الجماهيري للفريقين، حيث يضيف طعما مميزا للمباريات.



وأشارت إلى أنها كانت تتمنى وجود ممر شرفي من الفريق المنتصر للفريق المنهزم، وأن يقوموا بتحية بعضهم البعض، كما حدث بين الزمالك وبيراميدز في المباراة الماضية.

