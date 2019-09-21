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منوعات

تفشي الحمى الصفراء في ولاية نيجيرية وإصابة 15 بها

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:46 ص
الحمى الصفراء
الحمى الصفراء
أ ش أ
تأكد إصابة حوالي 15 حالة بالحمى الصفراء في ولاية باوتشي بنيجيريا منذ تم الإبلاغ عن تفشي المرض.

وذكرت صحيفة (ديلي ترست) النيجيرية أن مركز مكافحة الأمراض والوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية يتحركان لمواجهة تفشي المرض، مع التركيز على السكان والزوار الجدد لمنطقة الحكومة المحلية في الولاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن 15 حالة المؤكدة كانت ضمن 169 حالة مشتبه بها سريريا اعتبارا من 11 سبتمبر الجاري. وتجرى المزيد من الاختبارات على العينات في المختبر الوطني في أبوجا.

وينتشر فيروس الحمى الصفراء من خلال لدغات البعوض المصاب وهو مرض يمكن الوقاية منه تماما بلقاح واحد يحمي مدى الحياة.

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