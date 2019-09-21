أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 21 -9 -2019 في مصر.. فيديو

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم، السبت 21 -9 - 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" بشكل يومي أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 21 -9 -2019.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضار اليوم في مصر



الطماطم: 6 جنيهات

البطاطس: 7 جنيهات

البصل: 4 جنيهات

الخيار: 6 جنيهات

الجزر: 8 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

الباذنجان: 4 جنيهات

الفاصوليا: 30 جنيهًا



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



كانتلوب: 7 جنيهات

الجوافة: 13 جنيها

الكمثري: 15 جنيهًا

التين: 25 جنيها

