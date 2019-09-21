فاتورة كهرباء لـ بريطاني بـ ربع مليون جنيه إسترليني.. وهذا موقف الشركة

طالبت شركة توزيع الكهرباء فى إنجلترا أحد العملاء بمبلغ يفوق 225 ألف جنيه استرليني مقابل استهلاكه لفترة 45 يوما.



وقال جراهام هيل ،44 عاما، وهو صاحب جراج فى ديفون، أنه عندما تلقى الفاتورة بمبلغ 225 ألفا و196 جنيها استرلينيا لم يصدق عينيه وتصور أنه عاجز عن قراءة الفاتورة وهرع لأحد الجيران كى يتأكد من الأمر.



وأضاف فى تصريحات لصحيفة "صن" أنه عادة ما يسدد 30 جنيها استرلينيا فى المتوسط نظير استهلاكه، لكنه أوضح أن هذه ليست المرة الاولى التى يحدث فيها خطأ وكانت المرة السابقة بنحو مئة جنيه استرلينى تفوق قيمة سعر الاستهلاك الحقيقى.



وقال إنه تعامل مع قيمة الفاتورة على أنها مزحة ولكن الأمر ربما كان يودى بحياة شخص آخر عندما يتلقى فاتورة بقيمة تصل لنحو ربع مليون جنيه استرلينى.



من جانبها ، أكدت شركة الكهرباء لصحيفة "صن" اعتذارها عن هذا الخطأ الفادح . مضيفة أنها قامت بتصحيح الأمر لعميلها وبدأت تحقيقا داخليا لمعرفة المسئول عنه.