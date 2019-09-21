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شاهد| تمارين رياضية بسيطة لكبار السن

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:48 ص
تمارين
تمارين
ندى فتح الله
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الجديدة والآمنة التي تساعد كبار السن على تقوية العضلات، وتنظيم النوم بانتظام.

وقال حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت، إن هذه التمارين تكون لكبار السن فوق الـ 50 سنة.

وأوضح خبير اللياقة البدنية أن التمارين الرياضية تتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد، ومقدار تحمله، لافتا إلى أن هناك عناصر أساسية مختلفة للياقة البدنية.

وأكد حسام أبو هاشم أن تلك التمارين تساعد على انتظام النوم، ويتم القيام بها في وضعية الجلوس، كما قدّم مجموعة من التمارين الرياضية، التي يمكن القيام بها بعد يوم عمل طويل وشاق، والتي تساعد على توازن الجسم وتقلل الإصابات.

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