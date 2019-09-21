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اقتصاد

الطماطم تسجل 5.5 جنيه للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 21 -9- 2019

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 بسوق العبور، حيث شهدت الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار في أسعار السلع في الكثير من الأصناف.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 6 و12 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم نحو 5.5 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.50 جنيه، والكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 20 لـ28 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي بـ3.50 جنيه، والباذنجان البلدي بـ3.50 جنيه، والجزر بدون عروش بـ7 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 6 جنيهات، والخيار الصوب بـ7 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.

وعن اسعار الفاكهة اليوم ، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، والتين البرشومي بـ10 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى بـ18 جنيها.

وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 5 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها ما بين 4 لـ6 جنيهات، ومانجو عويس من 20 لـ 30 جنيها، والمانجو جولك بـ14 جنيها.

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