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اقتصاد

البلطي يسجل 30 جنيها للكيلو .. أسعار الأسماك اليوم السبت 21 -9- 2019

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار السمك بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 2019/9/21.

وسجل كيلو البلطي 30 جنيها، والبلطى نمرة "2" 23 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 160 جنيها.

وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 150 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ50 جنيها، والبورى "2" بـ 33 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 64 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، والجمبري 350 جنيها.

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