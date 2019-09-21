شاهد .. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم،السبت، الحالة المرورية بشوارع القاهرة من خلال google earth.



ورصدت اللقطات الجوية، سيولة مرورية بشكل كبير على طريق صلاح سالم في الاتجاهين.



وأظهرت اللقطات google earth، وجود سيولة مرورية كبيرة على الجانبين بكوبري 6 أكتوبر وغمرة.



ورصدت اللقطات سيولة مرورية في اتجاه طريق الجيزة والمهندسين ونادي الصيد ومصر الجديدة ومدينة نصر.