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أخبار العالم

شاهد.. مصرى يسحق إسرائيلي في 30 ثانية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
مصرى يسحق إسرائيلي
مصرى يسحق إسرائيلي في 30 ثانية
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم "السبت" تفاصيل مباراة الجودو المقامة في طشقند بـ أوزبكستان، والتي توج خلالها البطل المصري محمد عبد الموجود ببرونزية الجائزة الكبرى للجودو، بعد سحقه اللاعب الإسرائيلي في 30 ثانية.

وانتصر البطل المصري محمد عبد الموجود على منافسة الإسرائيلي بعد قيامه بحركة الايبون والتي تعرف بحركة استسلام كسر الذراع، وذلك فى أول 30 ثانية.

وبعد انتهاء المباراة لم يقم البطل المصري محمد عبد الموجود بمصافحة اللاعب الإسرائيلي.

وتواجد عبد الموجود في المجموعة الأولى، وجاء فى المركز الثاني خلف لاعب أوزباكستان، ثم واجه لاعب صربيا وتغلب عليه، وبعدها التقى بمنافسه الإسرائيلي الذي سحقه خلال أول 30 ثانية.

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