بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن مواعيدها المقررة بجداول التشغيل لأكثر من ساعة، بسبب أعمال الصيانة الدورية للرحلات وظروف تشغيل كل رحلة.



وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة كالتيا إير رقم 6469 المتجهة إلى مدينة إسطنبول تأخر إقلاعها لأكثر من ساعة، وتأخرت رحلة الخطوط الإيطالية رقم 895 المتجهة إلى روما، ورحلة طيران كارجولوكس رقم 7836 المتجهة إلى مدينة لوكسمبورج، بالإضافة إلى رحلة الخطوط السعودية رقم 314 المتجهة إلى الرياض.



وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار.



وافتتحت وزارة الطيران المدنى، أمس، الجمعة، غرفة كاميرات المراقبة المركزية بمطار القاهرة الدولى والمزودة بأكثر من (2500) كاميرا موزعة على مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق المؤدية للمطار، وذلك بهدف السيطرة على جميع منافذ ومداخل ومخارج المطار وتأمين الأسوار والمنطقة المحيطة به ومتابعه جميع مناطق انتظار السيارات وجميع المنشآت، ومتابعة حركة التشغيل وكذا نقل البضائع ومنطقة تحركات الطائرات والمعدات الأرضية بالمهبط، فضلا عن المراقبة الدقيقة والمستمرة لجميع تحركات العاملين بالمطار والركاب ومتعلقاتهم الشخصيه منذ دخولهم المطار وحتى استقلالهم الطائرات والعكس.

