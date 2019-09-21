ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

بات نادي ليفربول الإنجليزي، على أعتاب تحصين الدولي السنغالي ساديو ماني، أحد نجوم الفريق بعقد جديد، خوفًا من إغراءات ريال مدريد الإسباني، حسب صحيفة "صن" البريطانية.



وقالت الصحيفة الإنجليزية، إن إدارة ليفربول تخطط لتمديد عقد ساديو ماني الذي ينتهي في صيف 2023 لموسمين إضافيين ليستمر حتى 2025، مع رفع راتبه الأسبوعي.



ووفقًا لعقد ماني المحتمل، فإنه سينافس الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على عرش قائمة الأعلى راتبًا في الريدز.



وسيحصل ماني في عقده المحتمل على راتب أسبوعي 220 ألف إسترليني بدلًا من 150 ألف إسترليني، بينما ينال محمد صلاح 200 ألف إسترليني أسبوعيًا.



ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي، غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".