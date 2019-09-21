سنرد بكل قوة.. الحرس الثوري الإيراني يحذر أعداءه من هذا الأمر

نقلت قناة الحرة الأمريكية، عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم، السبت، إنه سيسقط أي طائرة مسيرة تنتهك المجال الجوي الإيراني.



وأكد حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، أن طهران ستواصل إسقاط أي طائرات مسيرة تنتهك أجواءها بكل حزم، مشددا على أن إيران مستعدة لجميع السيناريوهات التي قد يفرضها العدو.



جاء ذلك في كلمة لـ حسين سلامي، نقلها التليفزيون الرسمي الإيراني، صباح اليوم، السبت، مشيرا إلى أن طاقات الحرس الثوي الكامنة لا تزال غير معلومة ولم يقدموا سوى النذر اليسير.



جدير بالذكر أن إيران، أعلنت الأربعاء الماضي، أنها ستنظم عرضها العسكري السنوي، اليوم، السبت، في الخليج بمشاركة 200 فرقاطة لقوات الحرس الثوري، وذلك في وقت تتصاعد التوترات بين أمريكا وإيران.