ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سنرد بكل قوة.. الحرس الثوري الإيراني يحذر أعداءه من هذا الأمر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:04 ص
قائد الحرس الثوري
قائد الحرس الثوري الإيراني
شيماء مصطفى
نقلت قناة الحرة الأمريكية، عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم، السبت، إنه سيسقط أي طائرة مسيرة تنتهك المجال الجوي الإيراني.

وأكد حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، أن طهران ستواصل إسقاط أي طائرات مسيرة تنتهك أجواءها بكل حزم، مشددا على أن إيران مستعدة لجميع السيناريوهات التي قد يفرضها العدو.

جاء ذلك في كلمة لـ حسين سلامي، نقلها التليفزيون الرسمي الإيراني، صباح اليوم، السبت، مشيرا إلى أن طاقات الحرس الثوي الكامنة لا تزال غير معلومة ولم يقدموا سوى النذر اليسير.

جدير بالذكر أن إيران، أعلنت الأربعاء الماضي، أنها ستنظم عرضها العسكري السنوي، اليوم، السبت، في الخليج بمشاركة 200 فرقاطة لقوات الحرس الثوري، وذلك في وقت تتصاعد التوترات بين أمريكا وإيران.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريطانيا: لا نبحث حل الموقف مع إيران بالطرق العسكرية

إيران تنفي إسقاط طائرات مسيرة تابعة لها في الخليج العربي

قائد الحرس الثوري الإيراني: طهران اختبرت صاروخا جديدا

التوتر يتصاعد.. الحرس الثوري الإيراني ينشر 200 فرقاطة في الخليج

ترشيحاتنا

انا صاحب الكورة| الأهلي حديد فى ثوبه الجديد.. خطة فايلر أسقطت الزمالك فى 60 دقيقة بالسوبر المصري.. شاهد واحكم

فستان جذاب.. ريهام أيمن تتعرض لوصلة غزل في ثاني أيام مهرجان الجونة... شاهد

الملعقة السحرية.. تحارب الكسل وتعطي لطفلك نشاطا طول اليوم

الأرصاد تعلن انتهاء فصل الصيف.. وتحذر من تلك الظواهر الجوية.. فيديو

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

بل في محلها.. الإفتاء: حسبي الله ونعم الوكيل ليست من الكلمات غير اللائقة

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى