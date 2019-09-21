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تعليم

ماتتكلموش في السياسة .. تعليمات بعدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:07 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لجميع المديريات التعليمية والمدارس بعدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حظر استغلال أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية، إلخ، ويتم إزالتها على الفور، مع كتابة تعليمات تحث على التمسك بالمبادئ، والسلوكيات، والقيم الحميدة.

وانطلقت اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2019، الدراسة بالنسبة لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي ، في المدارس الموجودة بــالمحافظات التي لا تطبق إجازة السبت، هي 12 محافظة على مستوى الجمهورية ( الدقهلية ، والإسماعيلية ، والفيوم ، والمنيا ، وبنى سويف ، وأسيوط ، وسوهاج ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، وأسوان ، والأقصر ، وقنا ) إلى جانب عدد قليل من المدارس الخاصة والدولية في القاهرة.

بينما يبدأ العام الدراسي في باقي مدارس الجمهورية غدا الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019.

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