خطوات فعالة لتشجيع الاستثمار في شمال سيناء.. العمل بـ نظام الشباك الواحد.. منح المشروعات الاستثمارية المقامة حوافز وتيسيرات جديدة.. وتطبيق القواعد والاشتراطات أسوة بباقي المحافظات

خطوات وإجراءات لتشجيع الاستثمار في شمال سيناء:

إنهاء إجراءات إقامة المشروعات من خلال التمويل المباشر

المشروعات الاستثمارية المقامة تمتع بحوافز وتيسيرات جديدة

تطبيق القواعد والاشتراطات أسوة بباقي المجمعات الصناعية في المحافظات الأخرى

تخطط محافظة شمال سيناء للعمل من أجل إقامة عدد من المشروعات والورش الصناعية الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة، وذلك بسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على إنشاء هذه المشروعات، سواء في مجمع الصناعات الصغيرة في المساعيد بالعريش، أو المنطقة الصناعية ببئر العبد بنظام الشباك الواحد والحصول على الموافقات من خلال الجهات المعنية في مكان واحد.وقال اللواء الدكتور محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم التنسيق على فتح مكتب لهيئة الاستثمار فى مقر ديوان عام المحافظة بالعريش للتيسير على المستثمرين، وإنهاء إجراءات إقامة المشروعات من خلال تطبيق نظام "الشباك الواحد" للحصول على موافقات إقامة المشروعات الاستثمارية.وأضاف المحافظ أنه جار التنسيق مع وزارتي الصناعة والاستثمار من أجل تمتع المشروعات المقامة في المنطقة بحوافز وتيسيرات جديدة، مع تطبيق حوافز ومميزات الاستثمار على جميع المشروعات المقامة داخل المحافظة، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.وكلف المحافظ لجنة من المناطق الصناعية ومكتب خدمة الاستثمار لزيارة المجمعات والمناطق الصناعية المماثلة في المحافظات الأخرى لتطبيق القواعد والاشتراطات المقررة عليها، وتحديد كيفية تمويلها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وأوضح أن المحافظة تسعى للتوسع في أعداد الراغبين بالاستفادة من المجمع الصناعي ولتشجيع أصحاب الورش والصناعات الصغيرة المقرر إقامتها في هذا المجمع أسوة بباقي المجمعات الصناعية في المحافظات الأخرى مع توفير المرافق والخدمات المطلوبة لها، وكذلك المنطقة الصناعية في بئر العبد التي تم طرحها على كافة المستثمرين بالضوابط والاشتراطات والتيسيرات المقررة.وأشار إلى أن المنطقة تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة حيث تقع بالقرب من الطريق الدولي "القنطرة-العريش - رفح"، وبالقرب من خط السكة الحديد الذي سيتم استكماله.من جانبها، قالت المهندسة آمال زيدان، مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في شمال سيناء، إن وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز في محافظة شمال سيناء أصدرت 1482 رخصة مؤقتة، كما تم استصدار 1370 رخصة دائمة، و320 سجلا تجاريا، واستصدار 335 بطاقة ضريبية و2500 رقم قومي للمنشأة ليستفيد منه المواطن في عرض منتجاته في السلاسل التجارية.