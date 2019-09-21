التعليم لـ المدارس: التزموا بتحية العلم وترديد النشيد الوطني في الطابور

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لجميع المديريات التعليمية والمدارس، توصي بضرورة التزام جميع المدارس الموجودة على أرض مصر بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني خلال طابور الصباح.



وشددت الوزارة على ضرورة التأكيد على غرس قيم المواطنة، وروح الانتماء للوطن في نفوس الطلاب.



وأشارت إلى ضرورة عدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية (سياسية أو حزبية)، حرصًا على عدم إقحام أبنائنا طلاب المدارس في الصراعات السياسية والحزبية.



وكانت قد انطلقت اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2019، الدراسة بالنسبة لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوى، في المدارس الموجودة بــالمحافظات التي لا تطبق إجازة السبت، هي 12 محافظة على مستوى الجمهورية (الدقهلية، والإسماعيلية، والفيوم، والمنيا، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، والبحيرة، وكفر الشيخ، وأسوان، والأقصر، وقنا) إلى جانب عدد قليل من المدارس الخاصة والدولية في القاهرة.



بينما يبدأ العام الدراسي في باقي مدارس الجمهورية غد الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019.