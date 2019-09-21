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ثقافة

495 نشاطا .. حصاد فعاليات القومي لثقافة الطفل بالحديقة الثقافية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
طارق موسى
احتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بختام الأنشطة الصيفية للمركز، والتي عقدت على مدار أشهر الأجازة الصيفية.

وأعلن محمد ناصف رئيس المركز، أن الحديقة الثقافية قد فتحت أبوابها على مدار ثلاثة أشهر تقريبا عمر الأجازة الصيفية، وتم تقديم حوالي 176 ورشة فنية، 124 عرضا فنيا، 52 ندوة وورشة حكي، 8 مسابقات، 127 نشاطا للأطفال لذوي الهمم، 6 زيارات أثرية لزيادة الوعي الأثري لدى الأطفال، وفي مجال النشر أصدر المركز كتابين جديدين.

وأضاف ناصف أن عدد المستفيدين من هذه الأنشطة قد بلغ 48131 طفلا وطفلة وذويهم الذين كانوا يحرصون على مشاركة أطفالهم خاصة في العروض الفنية المتنوعة.

وقد أقيم حفل الختام مساء الخميس الماضي ، بحضور كوكبة من كتاب الأطفال منهم رائد أدب الأطفال يعقوب الشاروني، وأحمد زحام، ومنتصر ثابت، ونجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى، والشاعر عبده الزراع، وقد تم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير لجهودهم ومشاركتهم في ورش وندوات النشاط الصيفي.

كما تم تكريم الفرق الفنية التي شاركت بعروضها من داخل الحديقة كفريق كورال سلام الغنائي وفرقة الفنون الشعبية، وفرقة الأطفال ذوي الهمم.

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