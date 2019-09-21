بث مباشر.. مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة الإسباني في على نظيره غرناطة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.



موعد مباراة برشلونة وغرناطة والقناة الناقلة:



وتقام مباراة برشلونة وغرناطة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3.



برشلون ضد غرناطة:



ويسعى برشلونة لتحقيق فوز مهم خارخ الديار، والعودة للمنافسة على صدارة الليجا، بينما يطمح غرناطة صاحب الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا.



ويقدم غرناطة نتائج مميزة هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في لقاء، وخسر في آخر، ليتواجد في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف فريق برشلونة الذي يحتل نفس الرصيد.



عودة ميسي نجم برشلونة:



ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم، مشاركة ميسي مع برشلونة، لأول مرة في الدوري الإسباني، هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، خلال فترة إعداد الفريق الكتالوني.



مباريات أخرى في الدوري الإسباني:



ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو، وفياريال مع بلد الوليد، وليفانتي مع إيبار



بث مباشر لمباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني:





