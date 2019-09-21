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تعليم

شاركوا باختراع للتخلص من نباتات ورد النيل.. جامعة بنها تحصل على جائزة التميز بالصين.. صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:44 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
حصل فريق كلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها على جائزة التميز فى مسابقة الروبوت العالمية فى الصين، والمقامة على هامش منتدى اتحاد جامعات طريق الحرير بجامعة شيان الصينية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى، المشرف على الدراسات العليا والعلاقات الدولية، إن فريق جامعة بنها نجح فى اجتياز التصفيات المختلفة للمسابقة، وحصل فريق هندسة شبرا على جائزة التميز ومكافأة مالية بقيمة ٢٠٠٠ يوان، بعد أن حصل على المركز السابع فى المسابقة من إجمالي ٣٢ مشاركا من مختلف جامعات العالم.

من جانبه، وجه الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، التهنئة لفريق كلية الهندسة بشبرا وطلاب الجامعة المشاركين فى مسابقة الروبوت العالمية فى الصين.

وأكد الدكتور جمال السعيد أن مشاركة جامعة بنها في مثل هذه المسابقات الدولية تأتي في إطار سياسة الجامعة لدعم الابتكار والتميز، كما تعزز من فرص التعاون الأكاديمي والابتكار والإبداع لدى المشاركين من الجامعة ونظرئهم بالجامعات الدولية، مشيرا إلى أن ما حققه طلاب الجامعة خير دليل على تميز الجامعات المصرية وما صل إليه أبناؤنا من مستوى علمي في جامعة بنها.

يذكر أن جامعة بنها شاركت بفريقين في مسابقة الروبوت العالمية فى الصين، أحدهما من كلية الهندسة ببنها، والذي يشارك بروبوت يدعم أطباء العيون في إجراء الجراحات المجهرية النادرة لشبكة العين، والفريق الثاني من كلية الهندسة بشبرا والذي يشارك بدوره بروبوت يساعد في التخلص من نباتات ورد النيل والحشائش في المسطحات المائية والأنهار، وضم كلا من الدكتور مصطفى السيد ومازن محمود مصطفى وأحمد طلعت جابر علي ومؤمن أيمن عباس أحمد.
شاركوا باختراع للتخلص من نباتات ورد النيل.. جامعة بنها تحصل على جائزة التميز بالصين.. صور
شاركوا باختراع للتخلص من نباتات ورد النيل.. جامعة بنها تحصل على جائزة التميز بالصين.. صور
شاركوا باختراع للتخلص من نباتات ورد النيل.. جامعة بنها تحصل على جائزة التميز بالصين.. صور

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