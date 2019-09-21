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رياضة

بث مباشر .. مباراة أتليتكو مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:37 ص
فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد
محمد السعيد
يستضيف فريق أتليتكو مدريد نظيره سيلتا فيجو، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة:

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3.

أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو:

ويسعى أتلتيكو مدريد لمصالحة جماهيره بالفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام ريال سوسيداد بثنائية نظيفة، في الجولة الماضية، بينما يطمح سيلتا فيجو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروخيبلانكوس.

ترتيب أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني:

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، خلف أشبيلية متصدر الجدول بـ 10 نقاط، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 16 بـ 4 نقاط.

مباريات أخرى في الدوري الإسباني:

ويلتقي اليوم ايضا ، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، فياريال مع بلد الوليد، وليفانتي مع إيبار، وبرشلونة مع غرناطة.

بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا في الدوري الإسباني:



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