بث مباشر .. مباراة بايرن ميونيخ وكولن في الدوري الألماني

يستضيف فريق بايرن ميونيخ نظيره كولن، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الألماني.



موعد مباراة بايرن ميونيخ وكولن في الدوري الألماني:



وتقام مباراة بايرن ميونيخ وكولن في تمام الثالثة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 5.



بايرن ميونيخ ضد كولن:



ويسعى بايرن ميونيخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتحسين وضعه في جدول ترتيب البوندسليجا، بينما يطمح كولن في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري.



غيابات بايرن ميونيخ أمام كولن:



ويفقد فريق بايرن ميونيخ لخدمات الثنائي دافيد ألابا وجوريتسكا، في مباراة اليوم أمام كولن.



ترتيب بايرن ميونيخ وكولن في الدوري الألماني:



ويحتل بايرن ميونيخ المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 8 نقاط، بينما يحتل كولن المركز الـ 15 بـ 3 نقاط.



مباريات أخرى في الدوري الألماني:



ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الألماني، هيرتا برلين مع بادريورن، وفرايبورج مع أوجسبورج، وباير ليفركون مع يوينون برلين، وبريمن مع لايبزيج.



بث مباشر لمباراة بايرن ميونيخ وكولن في الدوري الألماني:





