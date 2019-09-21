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رياضة

بيراميدز يسعى لتجاوز أحزانه على حساب إنبي في انطلاقة الدوري الممتاز

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:49 ص
بيراميدز
بيراميدز
إسراء أشرف
يستضيف فريق بيراميدز، نظيره إنبي، اليوم، السبت، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "الدفاع الجوي"، في افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخطط فريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني، لتجاوز أحزانه أمام إنبي، عقب خسارة لقب الكأس المصري أمام الزمالك، في المباراة النهائية، والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3-0.

ويفتقد بيراميدز في مواجهة اليوم لجهود، أحمد أيمن منصور وعلي جبر، ونبيل عماد دونجا للإصابة، بينما يغيب كل من، أحمد دعدور، وأحمد حمودي، أحمد علي وجون أنطوي وعمر لعيوني، لأسباب فنية.

ويلتقي اليوم أيضًا، طلائع الجيش والمقاولون العرب، والجونة مع الإسماعيلي، في افتتاح الدوري المصري الممتاز.

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